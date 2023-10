Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 22 octombrie 2023, 10:17 / Actualizat duminica, 22 octombrie 2023 12:55Florin Raducioiu, membru al Generatiei de Aur, a trait un moment emotionant dupa Farul - U Cluj 1-1.Fostul atacant a vazut in direct, in emisiunea "Fotbal Show", realizata de Gazeta Sporturilor si PrimaSport, o fotografie in care apare alaturi de cei doi protagonisti ai meciului Farul - U Cluj: antrenorii Gheorghe Hagi si Ioan Ovidiu Sabau.FARUL - U CLUJ 1-1Florin ... citeste toata stirea