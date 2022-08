Francisc Dican e ingrijorat dupa ce FK Miercurea Ciuc a pierdut si al doilea meci in noul sezon de Liga 2, acum cu Concordia: "Increderea a inceput sa se duca"

FK Miercurea Ciuc a pierdut si al doilea meci disputat in noul sezon de Liga 2. Dupa ce a cedat cu 1-2 la Unirea Dej, unde a condus, echipa harghiteana s-a inclinat pe final si in fata celor de la Concordia Chiajna, cu scorul de 0-1. Azdren Llullaku a marcat in minutul 85.A fost un meci frumos la Miercurea Ciuc, cu ocazii mari de goluri de ambele parti si cu doi portari, Gyenge si Chudy, inspirati. Defensiva ciucanilor a suferit de cateva ori, o data punandu-l in postura de unu la unu pe Voicu, ... citeste toata stirea