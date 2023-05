Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 28 mai 2023, 18:34 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 18:44Adrian Dulcea (44 de ani) este noul selectioner al reprezentativei U18 a Romaniei.Postul de selectioner al nationalei U18 a ramas vacant in urma cu exact o luna. Daniel Mogosanu isi depunea atunci demisia, la capatul unui mandat de 6 ani in cadrul Federatiei.ROMANIAParalela neasteptata inaintea meciului nationalei: "De ce jucati cu Kosovo daca Steaua nu are dreptul de promovare? ... citeste toata stirea