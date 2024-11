FRF a avut o cerere speciala pentru administratorii Arenei Nationale, dar a fost refuzata * Care a fost motivul

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 15 noiembrie 2024, 12:48 / Actualizat vineri, 15 noiembrie 2024 13:08Federatia Romana de Fotbal i-a cerut administratiei Arenei Nationale ca acoperisul sa fie tras diseara la meciul nationalei Romaniei cu Kosovo, dar raspunsul a fost negativ.Romania intalneste Kosovo in aceasta seara, in etapa a cincea din Liga Natiunilor. Meciul care are loc pe Arena Nationala incepe la ora 21:45 si poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Antena 1. ... citește toată știrea