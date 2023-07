Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 18 iulie 2023, 10:27 / Actualizat marti, 18 iulie 2023 10:37Romania va juca pe Arena Nationala meciurile cu Andorra (15 octombrie) si Elvetia (21 noiembrie), ultimele disputate pe teren propriu de "tricolori" in preliminariile EURO 2024.Astfel, toate meciurile jucate acasa de Romania in preliminarii se disputa pe Arena Nationala. "Tricolorii" au invins deja Belarus pe cel mai mare stadion al tarii, scor 2-1, in martie. Nationala lui Iordanescu va ... citeste toata stirea