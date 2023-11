Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 17:16 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 18:00Alexandru Chipciu, capitanul lui U Cluj, a fost sactionat cu 5.000 de lei de Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal, dupa ce a fost acuzat de declaratii calomnioase si defaimatoare de catre CSA Steaua.Pe 28 septembrie, dupa CSA Steaua - U Cluj 1-3 in grupele Cupei Romaniei, Chipciu a vorbit in termeni duri la adresa "militarilor": "Daca asta e Steaua, am luat-o ... citeste toata stirea