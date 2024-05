FRF a primit notificarea * Schimbare MAJORA la CSA Steaua din sezonul viitor!

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 22 mai 2024, 12:21 / Actualizat miercuri, 22 mai 2024 13:18MApN a facut o solicitare catre FRF pentru schimbarea numelui echipei de fotbal CSA Steaua in "Steaua Bucuresti".AS47, un grup al suporterilor CSA Steaua, a cerut Ministerului schimbarea numelui echipei din sezonul viitor. MApN le-a transmis suporterilor ca a trimis solicitare catre FRF pentru schimbarea numelui in "Steaua Bucuresti" incepand cu stagiunea 2024-2025, in care echipa ... citește toată știrea