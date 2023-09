Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 01:20 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 01:31Romania a invins Kosovo, scor 2-0, si pastreaza pozitia secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Federatia Romana de Fotbal a emis un comunicat virulent prin care se delimiteaza de actiunile gruparii de ultrasi "Uniti sub tricolor".Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului si la doua lungimi distanta de liderul Elvetia. Romania mai are de ... citeste toata stirea