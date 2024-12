FRF a stabilit datele de disputare ale barajelor din Cupa Romaniei, care vor stabili tabloul complet al sferturilor

Grupele Cupei Romaniei, sezonul 2024/ 2025, au ajuns la final, dar vor avea loc partide de baraj pentru departajare in Grupa C si Grupa D, unul dintre ele urmand sa aiba loc intre o formatie din Liga 2 si una din Liga 3. In cazul duelului dintre ACSM Resita si CSM Unirea Alba Iulia, din Grupa D, va decide cine va castiga grupa si cine va merge in sferturile intrecerii de pe locul 2, ambele formatii avand un punctaj care le-a permis ca acceada in fazele eliminatorii.Referitor la intalnirea ... citește toată știrea