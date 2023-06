Federatia Romana de Fotbal a stabilit joi, 29 iunie 2023, prin tragere la sorti, programul fazei regionale a Cupei Romaniei, editia 2023-2024, competitie aflata la al doilea sezon de cand are un nou format. Invingatoarele din fiecare judet, respectiv Bucuresti joaca pentru sapte locuri in turul urmator al Cupei Romaniei.Cele 42 de echipe calificate in faza regionala a Cupei Romaniei au fost impartite in sapte regiuni, fiecare avand cate doua grupe a cate trei echipe fiecare. Au rezultat trei ... citeste toata stirea