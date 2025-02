FRF clarifica: Romania - Bosnia, cu spectatori * Ce se intampla cu sanctiunea primita cu Kosovo

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 17 februarie 2025, 16:54 / Actualizat luni, 17 februarie 2025 18:13Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat in urma cu cateva minute ca Romania - Bosnia, primul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, se va juca cu spectatori.Comunicatul vine in contextul in care joi Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a judecat contestatia depusa de FRF in cazul deciziilor aferente meciului Romania - Kosovo si a respins apelul Federatiei romane. ... citește toată știrea