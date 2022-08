FRF explica schimbarile de selectioneri: "Lobont era foarte ocupat" * Ce spune Stoichita despre Bratu si Adrian Vasai

Articol de GSP - Publicat sambata, 20 august 2022, 11:16 / Actualizat sambata, 20 august 2022 12:54Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre schimbarile de selectioneri de la nationalele Romaniei sub 21 si sub 20 de ani.Desi au jucat doar partide amicale, Florin Bratu (Romania U21) si Bogdan Lobont (U20) au fost inlocuiti de FRF cu Emil Sandoi, respectiv Daniel Pancu.FRFSelectionerul plecat din FRF acuza: "M-am saturat sa fiu pus la zid"In plus, si Adrian Vasai a decis ... citeste toata stirea