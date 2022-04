FRF face presiuni ca finala de titlu dintre FCSB si CFR sa se joace in Ghencea: "Mi se pare absurd sa nu-l folosesti!"

Articol de GSP - Publicat joi, 21 aprilie 2022, 19:11 / Actualizat joi, 21 aprilie 2022 19:28FCSB a reusit sa castige in deplasarea de la Cluj, cu liderul CFR, scor 1-0, iar meciul din retur are sanse mari sa se joace cu trofeul de campioana pe masa.Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anuntat deja ca va face toate demersiurile posibile ca ros-albastrii sa evolueze pe Ghencea in meciul care le poate aduce titlul dupa 7 ani.FCSBDe ce Toni Petrea este antrenorul perfect pentru FCSB: ... citeste toata stirea