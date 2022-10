FRF i-a stabilit soarta lui Edi Iordanescu * Anuntul facut de FRF

Articol de GSP - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 15:14 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 15:27Federatia Romana de Fotbal l-a reconfirmat azi pe Edi Iordanescu (44 de ani) in functia de selectioner, pentru preliminariile EURO 2024.Desi a retrogradat nationala Romaniei in Liga C din Nations League, Razvan Burleanu si Mihai Stoichita l-au sprijinit in continuare pe Edi Iordanescu.GSP LIVEMama lui Razvan Popa, fost fotbalist la Universitatea Craiova, acuzatii socante la GSP LIVE: "Devis ... citeste toata stirea