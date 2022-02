FRF il elogiaza azi pe fostul vanzator de crizanteme ajuns printre golgeterii Europei, la nivel de ligi secunde: "Visez la FCSB"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 14:55 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 15:12FRF il elogiaza astazi pe atacantul Adrian Chica-Rosa (23 de ani), fost vanzator de crizanteme in Olanda, ajuns intre timp golgeterul ligii secunde, in tricoul lui FC Buzau.Adrian Chica-Rosa, golgeterul la zi din Liga 2, cu 11 goluri in 14 partide, se numara printre cei mai prolifici marcatori ai Europei la nivel de liga secunda, arata o statistica publicata astazi de frf.ro.Adrian ... citeste toata stirea