FRF, masura de urgenta dupa desfiintarea AMFB: au anuntat cele 4 nume implicate

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 03 octombrie 2024, 16:17 / Actualizat joi, 03 octombrie 2024 16:17FRF a anuntat infiintarea de urgenta a unei comisii care sa preia activitatea defunctei Asociatii de Fotbal a Municipiului Bucuresti (AMFB), radiata de Tribunalul Bucuresti in data de 26 septembrie.Vreme de o saptamana, fotbalul din Capitala, de la nivelul ligii a patra in jos, a fost in aer. Asta pentru ca Tribunalul Bucuresti a decis dizolvarea AMFB, Asociatie membru afiliat FRF, ... citește toată știrea