FRF muta nationala in alt oras dupa Bucuresti si Ploiesti! Unde vor juca tricolorii: "In primavara sau in toamna"

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat in ce oras si-ar putea disputa nationala meciurile.Unde poate juca nationala dupa Bucuresti si Ploiesti Tricolorii si-au disputat partidele din preliminariile trecute pe Arena Nationala sau pe "Ilie Oana", in functie de adversara, dar FRF vrea sa duca prima reprezentativa si pe alte stadioane.In cadrul vizitei de la Craiova, Razvan Burleanu a dezvaluit ca in acest an nationala antrenata de Edward Iordanescu ar putea disputa ... citeste toata stirea