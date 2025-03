FRF pune in vanzare primele bilete pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026 * Anuntul venit in asteptarea verdictului TAS

Articol de Maria Olteanu - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 14:59 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 15:08Echipa nationala de fotbal a Romaniei va debuta in martie in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Federatia Romana de Fotbal a anuntat in cursul zilei de miercuri ca la finalul acestei saptamani vor fi puse in vanzare biletele pentru primul duel din deplasare, cel cu San Marino, care va avea loc pe 24 martie.San Marino - Romania, al doilea meci din grupa ... citește toată știrea