FRF sare in sprijinul Ucrainei * Propunerea lui Razvan Burleanu pentru vecinii aflati in razboi cu Rusia

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 februarie 2022, 10:14 / Actualizat sambata, 26 februarie 2022 12:11Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, este dispus sa intinda o mana de ajutor Ucrainei, tara aflata in dificultate uriasa dupa razboiul declansat de Vladimir Putin.Lumea sportului reactioneaza prin propriile mijloace in fata dramei din tara vecina.RAZBOI IN UCRAINASportivii rusi, acuzati dur ca nu iau pozitie in privinta razboiului din Ucraina: "Stati ca sobolanii ... citeste toata stirea