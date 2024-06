FRF se umple de bani la Euro 2024 * Suma uriasa pe care UEFA o varsa in conturi

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 09 iunie 2024, 10:16 / Actualizat duminica, 09 iunie 2024 10:16Calificarea nationalei Romaniei la Euro 2024 a asigurat Federatiei Romane de Fotbal venituri fara precedent din partea UEFA, care pot creste substantial in situatia in care tricolorii lui Edi Iordanescu vor accede in fazele finale ale competitiei.Turneul va lua start pe data de 14 iunie si se va desfasura pe durata unei luni de zile, timp in care se vor disputa nu mai putin de 51 de ... citește toată știrea