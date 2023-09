Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 29 septembrie 2023, 16:05 / Actualizat vineri, 29 septembrie 2023 16:08Romania nu va accepta sa joace cu selectionate ale Federatiei Ruse, in contextul in care UEFA a anuntat ca reprimeste Rusia in competitiile U17 (feminin si masculin). Decizia a fost luata in sedinta Comitetului Executiv de azi.Dupa un an si sapte luni de la interdictia cauzata de declansarea razboiului in Ucraina, UEFA a redeschis usa Rusiei in fotbal. Deocamdata, pentru ... citeste toata stirea