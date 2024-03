Fundasii celor de la FCU Craiova, distrusi de un fost mare atacant: "Dorm!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 11 martie 2024, 08:22 / Actualizat luni, 11 martie 2024 09:06Gabi Balint, fost mare atacant al Stelei Bucuresti si al nationalei Romaniei, a identificat motivul pentru care FCU Craiova pierde in Superliga Romaniei. Balint a ajuns la concluzia ca fundasii echipei patronate de Adrian Mititelu, pur si simplu, dorm.Ultima oara antrenor al Universitatii Craiova in 2014, Balint a scos in evidenta carentele de pe faza defensiva ale elevilor lui Nicolo ... citește toată știrea