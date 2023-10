Articol de Sebastian Vasile, Vlad Rosu - Publicat miercuri, 04 octombrie 2023, 11:11 / Actualizat miercuri, 04 octombrie 2023 11:15Fostul fundas central de la Viitorul, Marius Leca (23 de ani), a semnat cu formatia Neroca FC, din liga a doua din India. El fusese legitimat ultima oara la CS Afumati, in Liga 3, unde a bifat 4 prezente in sezonul trecut.Marius Leca era anuntat de Gica Hagi (58 de ani), managerul trupei de la malul Marii, drept noul mare jucator produs in Academia de la Ovidiu: ... citeste toata stirea