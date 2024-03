Furie la clubul din Liga 2 * Mesaje de protest la ultimul meci: "Sclavi ai partidului lipsit de onoare"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 03 martie 2024, 20:27 / Actualizat duminica, 03 martie 2024 20:47Argesul lui Eugen Neagoe s-a chinuit in superioritate cu "lanterna rosie" Progresul Spartac, pe care a invins-o greu, 1-0, desi a avut om in plus timp de 75 de minute. Pitestenii nu mai au cum sa prinda play-off-ul, iar atmosfera din club e cenusie.In tot acest peisaj au intervenit si suporterii, exasperati ca echipa lor favorita a reusit a cincea victorie stagionala abia in runda #17 ... citește toată știrea