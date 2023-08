Articol de Mitica Docan - Publicat vineri, 11 august 2023, 18:56 / Actualizat vineri, 11 august 2023 19:13Simona Halep se pregateste de un cutremur in cariera: de saptamana viitoare, iese din top 500 WTA. Dar lucrurile nu se opresc aici, iar GSP are detalii explozive.In continuare fara un prim verdict dupa judecata Sports Resolutions, Simona Halep nu poate evolua la niciun turneu de tenis profesionist din lume. Prin urmare, jucatoarea noastra in varsta de 31 de ani aluneca cu viteza ... citeste toata stirea