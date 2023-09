Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 04 septembrie 2023 23:38 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 23:56Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe UTA, scor 1-0, in ultimul meci al rundei cu numarul 8 din Superliga. Florin Iacob (30 de ani), portarul aradenilor, a fost furios in debutul interviului de dupa meci.Florin Iacob, portar nascut in Brasov, a fost deranjat ca fanii lui Sepsi l-au injurat in timpul partidei.TRANSFERRapid a renuntat la el dupa un sezon! Va juca tot in Liga 1Florin ... citeste toata stirea