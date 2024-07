Furtunos! Adrian Mititelu ii cere lui Burleanu sa plece cu efect imediat: "Mandatul e NUL! E un impostor!" + Amenintat de FRF cu procesul

Articol de David Marinescu - Publicat joi, 04 iulie 2024, 18:35 / Actualizat joi, 04 iulie 2024 19:13Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, sustine ca Federatia condusa de Razvan Burleanu s-ar afla in ilegalitate. Finantatorul din Banie ii cere sefului de la FRF sa paraseasca functia, bazandu-se pe decizia anuntata azi de Tribunalul Bucuresti.CAZUL, PE SCURT: Mititelu sustine ca a obtinut o victorie majora in instanta si ca "in acest moment, FRF functioneaza in afara legii". ... citește toată știrea