Gabi Balint si Ilie Dumitrescu au dat verdictul in cazul lui Mitrita: "S-a dezumflat"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 27 mai 2024, 10:36 / Actualizat luni, 27 mai 2024 11:27Alex Mitrita a fost unul dintre cei mai slabi jucatori ai Universitatii Craiova in barajul cu U Cluj (1-1, 5-4 la penalty-uri). El a si fost schimbat in minutul 113.Pe Alex Mitrita, neconvocarea in lotul Romaniei pentru Euro 2024 l-a marcat puternic. Cel mai bun jucator al Universitatii Craiova de-a lungul intregului sezon a fost o umbra exact cand echipa avea mai mare nevoie de el.EURO ... citește toată știrea