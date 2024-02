Gabi Iancu, atac neasteptat imediat dupa victoria cu FCU Craiova: "Daca eram atat de buni jucam la FCSB!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 23 februarie 2024, 19:20 / Actualizat vineri, 23 februarie 2024 19:20FC Hermannstadt a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0, in primul meci al rundei cu numarul 27 din Superliga. Gabriel Iancu (29 de ani) i-a certat pe suporterii sibieni.Hermannstadt s-a impus cu un gol marcat de Fonseca in minutul 88. Gabi Iancu a criticat atitudinea fanilor sibieni, care au fluierat echipa in mai multe momente ale jocului.Pana sa dam gol nu prea s-a auzit *Sibiu* ... citește toată știrea