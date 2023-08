Articol de Ioana Mihalcea - Publicat vineri, 25 august 2023, 18:25 / Actualizat vineri, 25 august 2023 19:00Gabriel Moura, fundasul dreapta al lui Dinamo, are evolutii excelente la 35 de ani, cursele lui in banda fiind foarte apreciate de suporteri, la fel si energia de care da dovada pana in minutul 90.Implicarea brazilianului e remarcabila, acesta ramanand la club in ciuda retrogradarii si a ofertei de la Rapid din vara trecuta."E o placere sa ma bucur iar de prima liga din Romania, mai ... citeste toata stirea