Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 08 martie 2023, 14:43 / Actualizat miercuri, 08 martie 2023 14:51Gabi Tamas (39 de ani), unul dintre cei mai valorosi fundasi ai generatiei sale, cu 67 de aparitii la prima reprezentativa, a fost intrebat care e cel mai valoros adversar intalnit in cariera. Stoperul ajuns la Concordia Chiajna s-a duelat cu marele Ronaldinho, in perioada in care el evolua la Celta Vigo, iar brazilianul "sclipea" la Barcelona. Se intampla in urma cu aproape 20 de ani. ... citeste toata stirea