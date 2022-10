Gabi Tamas se antreneaza cu FC Brasov, Dan Alexa spune de ce prefera un fotbalist de genul fostului international, cu "scapari" extrasportive

Gabriel Tamas a inceput de azi, 20 octombrie 2022, antrenamentele cu FC Brasov. Antrenorul Dan Alexa spune ca l-a simtit pe experimentatul fundas "motivat"."Chirurgul" este convins ca Tamas mai poate juca cel putin 2 ani la un nivel inalt in Romania."Ma bucur mult de venirea lui Gabi Tamas, el vrea sa se antreneze pana in iarna cu noi. Este un exemplu pentru ceilati jucatori, stie mult fotbal. Il cunosc foarte bine, avem o relatie de prietenie, am fost colegi la Dinamo si l-am antrenat la ... citeste toata stirea