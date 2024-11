Gabriel Cotabita a murit la 69 de ani * Gestul de suflet facut de fanii Craiovei pentru marele artist

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 23 noiembrie 2024, 14:57 / Actualizat sambata, 23 noiembrie 2024 15:04Gabriel Cotabita a decedat la varsta de 69 de ani, in urma unui AVC. Fostul artist era un mare sustinator al Universitatii Craiova.Este doliu in lumea muzicala din Romania. Celebrul artist Gabriel Cotabita a murit in urma unui accident vascular cerebral. Anuntul trist a fost facut de compozitorul Ionel Tudor, prieten al artristului."Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop ... citește toată știrea