Gabriel Debeljuh, jucatorul momentului la liderul CFR Cluj * Cifre impresionante pentru atacantul croat

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 06 aprilie 2022, 10:02 / Actualizat miercuri, 06 aprilie 2022 11:48Gabriel Debeljuh (25 de ani), varful croat de la CFR Cluj, are un rol tot mai "apasat" in lupta la titlu. Cu 6 goluri in 4 din ultimele 6 meciuri, el a ajutat liderul sa obtina 12 puncte.Chiar daca-i e tot mai incomod sa priveasca in sus, la CFR, Gigi Becali nu si-a pierdut speranta intr-o minune. Dupa esecul FCSB-ului cu Universitatea Craiova (0-2), patronul bucurestenilor a ... citeste toata stirea