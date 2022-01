Gabriel Torje, distrus, dupa infrangerea in fata FCSB-ului! "A fost 6-0 atunci, acum, 3-0. Clar e dureros!"

Fotbalistul dinamovist Gabriel Torje a declarat, duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-3, ca acest rezultat este dureros, dar el si colegii sai trebuie sa si-l asume.Torje a precizat ca este convins ca Dinamo nu va retrograda. De asemenea, el spera ca noul stadion al dinamovistilor sa fie gata cat mai curand."A fost 6-0 atunci, acum, 3-0. Clar e dureros!" "E greu cand primesti gol in primul minut. Si in 10 oameni am avut cateva oportunitati. Jocul s-a rupt la cartonasul rosu. 6-0 atunci, ... citeste toata stirea