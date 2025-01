Gabriela Ruse a spulberat-o pe Irina Begu cu 6-4, 6-0, ajungand pentru a doua oara in turul secund la Australian Open

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 14 ianuarie 2025, 08:44 / Actualizat marti, 14 ianuarie 2025 09:43In aceasta dimineata, in jurul orei 6:35, au intrat in concurs la AO 2025 si ultimele doua jucatoare dn Romania de pe tabloul de simplu, Irina Begu (34 ani, 80 WTA) si Gabriela Ruse (27 ani, 125 WTA). Era si prima lor confruntare directa oficiala.Ultima venise din calificari, unde a avut de trecut de trei tururi, reusind astfel a doua calificare in turul 1 la Melbourne.Mai ... citește toată știrea