Gabriela Ruse are antrenori noi: "Sunt incantata sa lucrez cu voi"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 februarie 2022, 11:59 / Actualizat vineri, 04 februarie 2022 13:18Gabriela Ruse (24 de ani, locul 61 WTA) si-a anuntat noul antrenor, dupa despartirea de Andrei Cociasu. Este vorba despre Iulian Vespan, alaturi de care Gabi a mai colaborat timp de un an si jumatate. Ruse l-a cooptat in staff si pe Catalin Nedelescu."Bine ati revenit in echipa, Iulian Vespan si Catalin Nedelescu. Sunt incantata sa lucrez din nou cu voi. Prima noastra colaborare s-a ... citeste toata stirea