Gabriela Ruse avanseaza in Spania * Unde evolueaza celelalte romance in aceasta saptamana

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 15:13 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 15:58Gabriela Ruse (26 ani, 168 WTA), aflata la al doilea turneu pe zgura in acest sezon, a trecut de Nuria Parrizas Diaz (32 ani, 129 WTA) cu 6-2, 6-1, in primul tur al turneului WTA 125 din localitatea spaniola La Bisbal d'Emporada.Sezonul de zgura este la inceput, iar jucatoarele din Romania au ales diferit in aceasta saptamana. Gabriela Ruse este in Europa si evolueaza la turneul WTA ... citește toată știrea