Gabriela Ruse, calificare entuziasmanta in "sferturi" la Rouen! Succes in trei seturi cu favorita gazdelor

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 18 aprilie 2024, 20:45 / Actualizat joi, 18 aprilie 2024 21:53Gabriela Ruse (26 de ani, 162 WTA) s-a calificat in sferturile turneului WTA 250 de la Rouen, dupa ce a trecut in trei seturi de Clara Burel (23 de ani, 44 WTA), scor 6-0, 2-6, 6-3, o partida care a durat o ora si 55 de minute.Venita din calificari, Gabriela Ruse a facut o partida solida cu Burel, favorita numarul 7, si va intalni in urmatoarea faza a turneului castigatoarea dintre Caroline ... citește toată știrea