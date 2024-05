Gabriela Ruse, debut cu victorie rapida in calificarile de la Roland Garros

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 20 mai 2024, 18:57 / Actualizat luni, 20 mai 2024 18:57Doua romance, Gabriela Ruse si Laura Paar, au jucat azi la Paris, prima s-a impus cu 6-1, 6-1 in fata australiencei Talia Gibson, iar cealalta a cedat, 0-6, 1-6, in duelul cu Jule Niemeier din Germania.Turneul de la Roland Garros va fi in direct pe Eurosport si live integral pe platforma MaxSapte jucatoare romane s-au inscris in calificarile pentru tabloul principal de la Roland Garros, cu ... citește toată știrea