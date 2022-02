Gabriela Ruse, despre secretele victoriei cu Paula Badosa + cum prefateaza meciul cu Simona Halep

Articol de GSP - Publicat marti, 15 februarie 2022, 15:34 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 15:46Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA) a intors pe toate partile victoria impresionanta reusita astazi in fata ibericei Paula Badosa, in primul tur de la Dubai. Romanca s-a impus in trei seturi, 6-3, 5-7, 6-4, obtinand cea mai prestigioasa victorie a carierei.Gabriela Ruse o va intalni in turul secund pe Simona Halep, cea care a trecut luni de Alison Riske, scor 6-2, 6-4. Partida va avea loc ... citeste toata stirea