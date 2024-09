Gabriela Ruse, eliminata in turneul de la Beijing de chinezoaica Wei, aflata la prima ei victorie in circuitul WTA

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 26 septembrie 2024, 13:37 / Actualizat joi, 26 septembrie 2024 13:37Romanca Gabriela Ruse (26 de ani, locul 93 mondial) s-a inclinat in primul tur al tabloului principal de la Beijing, turneu de categorie WTA 1000, 4-6, 6-7 (6) in fata lui Sijia Wei (20 de ani, numarul 140 WTA).Gabriela Ruse a infruntat in primul tur al turneului de la Beijing o a treia adversara la rand din China, pe Sijia Wei, 20 de ani, ocupanta a locului 140 mondial, cel mai bun ... citește toată știrea