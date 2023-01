Gabriela Ruse, in sferturi la dublu la Australian Open 2023! Monica Niculescu a fost eliminata in optimi

Articol de GSP - Publicat luni, 23 ianuarie 2023, 14:45 / Actualizat luni, 23 ianuarie 2023 14:57Perechea Gabriela Ruse/ Marta Kostyuk s-a calificat in sferturi la Australian Open 2023. Monica Niculescu si Vicktorija Golubic au fost eliminate in optimi.Gabi Ruse (25 de ani) si Marta Kostyuk (20 de ani) isi continua traseul foarte bun la turneul de la Melborune, iar azi s-au calificat in sferturile de finala.Romanca si ucraineanca au trecut in doua seturi de perechea formata din Miriam ... citeste toata stirea