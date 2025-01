Gabriela Ruse - Marta Kostyuk, cea mai simpatica pereche de la Australian Open, a pierdut in faza "sferturilor"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 21 ianuarie 2025, 08:55 / Actualizat marti, 21 ianuarie 2025 09:07Final de drum in aventura perechii Gabriela Ruse - Marta Kostyuk la Australian Open. Cuplul romano-ucrainean a fost invins in sferturi de Su-Wei Hsieh si Jelena Ostapenko, scor 2-6, 7-5, 5-7.Cea mai simpatica pereche de pe tabloul feminin, Ruse - Kostyuk, apreciata de fani pentru momentele de amuzament oferite pe teren si in afara acestuia, paraseste Melbourne dupa rezultatul ... citește toată știrea