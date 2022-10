Gabriela Ruse s-a oprit in primul tur al turneului de la Monastir

Articol de GSP - Publicat miercuri, 05 octombrie 2022, 16:34 / Actualizat miercuri, 05 octombrie 2022 16:34Gabriela Ruse (24 ani) a fost invinsa clar de rusoaica Evghenia Rodina, cu 6-1, 6-3, marti, in prima runda a turneului WTA 250 de la Monastir (Tunisia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.Ruse, 104 WTA, s-a inclinat dupa o ora si 18 minute in fata unei adversare care a revenit recent dupa o pauza de trei ani.SILKEBORG - FCSBAntrenorul lui Silkeborg face o reverenta in fata ... citeste toata stirea