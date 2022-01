Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian, eliminate in "optimi" la Sydney

Articol de GSP - Publicat miercuri, 12 ianuarie 2022, 09:10 / Actualizat miercuri, 12 ianuarie 2022 10:30Gabriela Ruse (24 de ani, 82 WTA) a fost eliminata, miercuri dimineata, in optimile de finala ale turneului de la Sydney. Romanca a cedat in doua seturi in fata estonei Anett Kontaveit (26 de ani, 7 WTA), scor 3-6, 1-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 16 minute.Ruse venea dupa trei victorii consecutive, doua in calificari si una pe tabloul principal, insa n-a gasit raspunsuri ... citeste toata stirea