Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian, in "optimi" la Sydney * Urmeaza adversare de calibru

Articol de GSP - Publicat marti, 11 ianuarie 2022, 10:20 / Actualizat marti, 11 ianuarie 2022 10:26Gabriela Ruse (24 de ani, 82 WTA) s-a calificat in aceasta dimineata in optimile de finala ale turneului de la Sydney, competitie de categorie WTA 500. Jucatoarea noastra a invins-o in doua seturi pe poloneza Magdalena Frech (locul 105), scor 6-2, 3-6, 6-4.Ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de doua runde de calificari, Gabriela Ruse a disputat astazi cel de-al treilea meci in tot ... citeste toata stirea