Gabriela Ruse, stop in semifinale la Trophee Clarins * Infrangere clara in fata favoritei principale

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 18 mai 2024, 18:41 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 19:15Gabriela Ruse, 26 de ani, a(Trade Mark)148 WTA, a fost invinsa in semifinalele turneului Trophee Clarins, de categorie WTA 125, gazduit de Paris, de Emma Navarro, 23 de ani, a(Trade Mark)22 WTA, cu 6-0, 6-2.Aflata pe unul dintre cele mai consistente trasee din acest an, Gabriela Ruse s-a oprit in semifinalele de la Trophee Clarins, turneu de categorie WTA 125 pe tabloul principal al ... citește toată știrea