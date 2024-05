Gabriela Ruse, victorie fulger si calificare in sferturile de finala de la Trophee Clarins

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 16 mai 2024, 19:08 / Actualizat joi, 16 mai 2024 19:10Gabriela Ruse, 26 de ani, a(Trade Mark)148 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 125 Trophee Clarins, dupa o victorie rapida in fata frantuzoaicei Kristina Mladenovic, 6-1, 6-0 in 65 de minute.La aproape o luna de la precedentul turneu disputat, cel WTA 250 de la Rouen, unde ajunsese in "sferturi", Gabriela Ruse leaga din nou victorii in circuitul mondial. ... citește toată știrea