Gabriela Szabo, victorie in prima instanta in procesul cu Primaria! Nicusor Dan, obligat s-o repuna in functia de director la CSM

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 noiembrie 2022, 18:22 / Actualizat miercuri, 23 noiembrie 2022 18:38Gabi Szabo a avut castig de cauza, in prima instanta, in procesul cu Primaria Municipiului Bucuresti si Nicusor Dan.In iunie 2022, primarul Nicusor Dan a decis inlocuirea Gabrielei Szabo din functia de director general al CSM Bucuresti, functie pe care o ocupa din iulie 2017, ea fiind detasata la conducerea Centrului Dalles.Gabriela Szabo victorie in prima instantaFosta sportiva a ... citeste toata stirea